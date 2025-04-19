طالبت الجماهير النصراوية، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، المدير التنفيذي لنادي النصر ماجد الجمعان بالتدخل الفوري لإيقاف الانهيار الفني المتواصل للفريق، محمّلة إياه مسؤولية الصمت والتراخي أمام سلسلة الأخطاء الكارثية التي ارتكبها المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، منذ مباراة الرياض وحتى سقوط الفريق أمام القادسية، في مشهد قالت عنه الجماهير إنه «يدق ناقوس الخطر» قبل بطولة النخبة.وشددت الأصوات النصراوية على ضرورة إقالة المدرب فوراً، قبل أن تقع الكارثة الأكبر، موجهة سهام النقد للجهاز الفني بأكمله، وواصفة أداء الفريق بأنه بلا هوية ولا ردة فعل، في ظل خيارات فنية غريبة وتبديلات غير مفهومة.وانضم قائد النصر السابق فهد الهريفي إلى موجة الانتقادات، مؤكداً أن الجهاز الفني فشل في قراءة خصمه، قائلاً: «لم يسأل نفسه لماذا القادسية لم يفز في آخر 4 مباريات؟ ولماذا تفوق على الهلال والنصر وتعادل مع الاتحاد؟ الجواب أن الأهلي فقط عرف كيف يضغط عليه بـ8 لاعبين، وفاز بخماسية».الهريفي طرح سؤالين موجّهين لإدارة النصر لمناقشة بيولي: الأول: لماذا راقب جوليان باسيماكان وتجاهل أبو ميانغ، رغم أنه الأبرز؟ والثاني: لماذا يلعب النصر بمحورين ثابتين في ملعبه، رغم أن القادسية يلعب بـ8 لاعبين في ملعبه دون تهديد فعلي؟واختتم الهريفي تساؤلاته قائلاً: «أين الأطقم الفنية؟ وما دورها في تحليل الفرق ومتابعة الدوري؟»، مضيفا: «الكرة الآن في ملعب الإدارة، والجماهير لن تنتظر طويلاً».