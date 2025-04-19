اشتد الصراع على البقاء في دوري المحترفين بين فرق المؤخرة، وفي قمة من قمم المتنافسين على البقاء يستضيف العروبة نظيره الرائد عند تمام الساعة 7:25 من مساء اليوم (السبت) على استاد جامعة الجوف، وذلك ضمن لقاءات الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق العروبة هذا اللقاء بعد أن تلقى 4 هزائم متتالية في الجولات الأربع الأخيرة، فمنذ انتصاره على النصر 2/1 في الجولة 23 خسر من الاتفاق (1/ 2)، ومن الشباب بسداسية نظيفة، ومن الأخدود بهدف دون مقابل، وفي الجولة الماضية من الاتحاد بهدفين نظيفين ليتراجع للمركز الـ15 برصيد 26 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين و17 هزيمة، وله من الأهداف 22 وعليه 53 هدفاً.ويطمح فخر الجوف للعودة لطريق الانتصارات والهروب من مراكز الهبوط، ويعتمد مدربه العراقي عدنان حمد على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود عمر السومة في خط المقدمة وخلفه الثلاثي عبدالملك الشمري وبراد يونج وفواز الطريس، فيما تواجد في حراسة المرمى الحارس غايتان كوكي وأمامه رباعي الدفاع حامد المقاطي وإسماعيل قندوس وحسين الشويش ومهند أبو طه.فيما يسعى فريق الرائد للظفر بالنقاط الثلاث واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت منذ الجولة 21 عندما انتصر على مضيفه الرياض 1/3، إذ تعرض لخمس خسائر وتعادل في لقاء ليتذيل جدول الترتيب برصيد 18 نقطة حصدها من 5 انتصارات و3 تعادلات و19 خسارة، وله من الأهداف 29 وعليه 50 هدفاً.ويعتمد المدرب الكرواتي على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود كريم البركاوي في خط المقدمة وخلفه الثلاثي صالح العمري وأمير سعيود ويسري بوزوق، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس اندري مورييرا وأمامه رباعي الدفاع محمد الدوسري وعمر جونزاليس وأيوب قاسمي وحمد الجيزاني.