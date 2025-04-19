يغيب النجم النصراوي ساديو ماني عن مواجهة فريقه أمام ضمك يوم الثلاثاء الساعة 7:05 مساء على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن مباريات الجولة (29) من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك عقب حصوله على الإنذار الرابع في لقاء فريقه ضد القادسية في الجولة الماضية بالدوري، ومن المتوقع أن يحل اللاعب أنجيلو بديلاً له في مباراة ضمك القادمة بالدوري.

من جانب آخر، طالب المدرب بيولي من لاعبيه مواصلة العمل الفني والتجهيز لمواجهة ضمك من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.