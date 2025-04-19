يتجه نادي التعاون إلى دراسة خيار شراء عقد لاعب خط الوسط المغربي عبد الحميد صابيري من نادي فيورنتينا الإيطالي، عقب المستويات المميزة التي قدمها اللاعب خلال فترة إعارته هذا الموسم في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة هسبورت المغربية أن إدارة التعاون تبدي اهتماماً متزايداً بتحويل إعارة صابيري إلى انتقال دائم، في ظل الأداء المقنع الذي ظهر به منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من فيورنتينا، والذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وبحسب المصدر ذاته، فإن موقف التعاون مرهون بالقيمة المالية التي سيشترطها النادي الإيطالي للتخلي عن خدمات الدولي المغربي، في وقت يُفضل فيه فيورنتينا التريث قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل اللاعب، خصوصاً في ظل دخول أندية أخرى على خط المفاوضات تمهيداً لفترة الانتقالات الصيفية القادمة.