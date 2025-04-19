أنهت الإصابة التي تعرض لها النجم الاتحادي صالح الشهري في العضلة الخلفية خلال مشاركته في منتصف الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام الفتح في الجولة الماضية ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسمه مع الفريق، إذ أثبتت نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب حاجته للعلاج والتأهيل على موضع إصابته لفترة تتراوح من شهر ونصف لشهرين.

من جانب آخر حرص المدرب لوران بلان على معالجة الأخطاء الدفاعية التي حدثت في مباراة الفتح الماضية والتي خسر العميد نتيجتها بهدفين مقابل لا شيء، إذ طالب المدرب بلان من لاعبيه تطبيق المهمات الفنية المطلوبة والتركيز في مواجهة الاتفاق يوم الإثنين القادم الساعة 9:00 مساء، والتي ستقام على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة 29 من دوري روشن، والسعي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة الانفراد بصدارة الدوري.