تختتم لقاءات الجولة 28 لدوري روشن السعودي بمواجهة مرتقبة تجمع التعاون بضيفه الوحدة عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (السبت) على ملعب نادي التعاون ببريدة.

يدخل فريق التعاون أجواء دوري المحترفين بمعنويات محبطة بعد خروجه المفاجئ من نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، إذ رغم فوزه ذهاباً بهدف على الشارقة الإماراتي إلا أنه خسر إياباً بهدفين دون مقابل جاءت في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء. ويأمل سكري القصيم في العودة لمراكز المقدمة لحجز مقعد لمشاركة خارجية على أقل تقدير، إذ يحتل المركز الـ8 برصيد 38 نقطة حصدها من 10 انتصارات و8 تعادلات و9 خسائر، وله من الأهداف 30 وعليه 25 هدفاً، ويعتمد مدربه الوطني محمد العبدلي على طريقة 4 - 2 - 3 - 1، ويتواجد روجيرو مارتينيز في خط المقدمة وخلفه الثلاثي سلطان مندش وفيصل فجر وموسى بارو، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس عبدالقدوس عطية وأمامه رباعي الدفاع محمد محزري واندري جيروتو ووليد الأحمد ورينيه ريفاس.

فيما يدخل فريق الوحدة هذا اللقاء سعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد أن حقق 3 انتصارات في آخر 4 جولات ليحتل المركز الـ17 برصيد 26 نقطة جمعها من 6 انتصارات و5 تعادلات و16 خسارة، وله من الأهداف 32 وعليه 57 هدفاً.

ويعتمد مدربه دانيال كارينيو على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود اوديون ايجالو كمهاجم وخلفه الثلاثي عبدالعزيز نور واندوني وباكونا، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس عبدالله العويشير وأمامه رباعي الدفاع سعيد المولد وجواد اليامي وعلي مكي ومشعل العلائلي.