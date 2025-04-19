تصدر البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق ماكالارين، التجارب الرسمية الثانية لسباق السعودية في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، متقدماً على زميله الأسترالي أوسكار بياستري، ضمن سباق الفورمولا-1 في جدة، المقام على حلبة كورنيش جدة في الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري.

وأنهى نوريس التجارب في زمن قدره دقيقة و28.267 ثانية، وجاء بياستري خلفه بفارق بلغ 0.163 ثانية، فيما حل بطل العالم 4 مرات وحامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث، ليحقق مركزا أفضل من المركز التاسع الذي حققه في التجارب الأولى.

واحتل فريق فيراري المركزين الرابع والثالث عشر عن طريق كل من شارلز لوكلير والبريطاني لويس هاميلتون على الترتيب، فيما احتل البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس المركز السابع، وحل زميله الإيطالي كيمي أنتونيلي في المركز الحادي عشر. واحتل بيير جاسلي سائق فريق ألبين المركز الثامن.

ويتصدر نوريس ترتيب السائقين في البطولة بفارق 3 نقاط عن زميله بياستري، فيما يحتل فيرستابن المركز الثالث.

وتقام التجارب النهائية للسباق اليوم (السبت)، فيما يقام السباق غداً (الأحد).