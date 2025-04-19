خطف أضواء البطولة بتألقه بشكل لافت ليقود منتخبنا الوطني لنهائي كأس آسيا للناشئين، رغم صغر سنه إلا إنه كان كبيراً بأدائه وتألقه لاسيما أمام اليابان وكوريا الجنوبية في ركلات الترجيح، إنه الحارس عبدالرحمن العتيبي الذي أكد أن المجهود الجماعي كان سبب تأهل الفريق إلى المباراة النهائية.وقال الحارس العتيبي، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة كوريا الجنوبية، لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: الحمد لله على هذا الفوز المهم الذي جاء نتيجة عمل وجهد كبيرين من جميع اللاعبين والطاقم الفني، وليس فقط بمجهودي الشخصي خلال ركلات الترجيح.وأضاف الحارس السعودي الذي تصدّى لركلتي ترجيح: قد قمت بالتحضير والتركيز قبل هذه المباراة على كيفية تسديد لاعبي المنتخب الكوري للركلات الترجيحية خصوصاً بعد فوزهم من خلالها على طاجيكستان خلال المباراة الماضية.واختتم العتيبي حديثه قائلاً: أودّ أن أشكر الجماهير التي دعمتنا في هذه المباراة، وننتظرهم في المباراة النهائية التي نتمنى أن نُفرحهم خلالها بتحقيق اللقب، ورغم قوة الفريق المنافس إلا إننا عاقدو العزم على الفوز وتحقيق البطولة التي غابت عنا كثيراً، وبإذن الله قادرون على ذلك.يذكر إن الحارس عبدالرحمن العتيبي غاب عن لقاء وحيد في هذه البطولة، وهو لقاء أوزبكستان لتحديد متصدر المجموعة الأولى ووصيفه إذ فضّل المدرب داسيلفا إشراك أكبر عدد من اللاعبين الاحتياطيين، وخلال مشاركته في البطولة استقبل العتيبي 5 أهداف في 4 لقاءات وتصدى لأربع ركلات ترجيح اثنتان منها أمام اليابان في ربع النهائي ومثلها أمام كوريا الجنوبية في نصف النهائي، ويأمل العتيبي في الخروج بأول كلين شيت له في البطولة أمام أوزبكستان وتحقيق اللقب الثالث لمنتخبنا الوطني للناشئين.