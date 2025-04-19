يُعدّ النهج الواقعي الذي يتبعه المدرب البرازيلي ماريو دا سيلفا المدير الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين أحد أهم العوامل الحاسمة في مشوار منتخب السعودية خلال منافسات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في السعودية، مما زاد من طموح «الأخضر» للتتويج بلقبه الثالث والأول منذ عام 1988.وتحدث ماريو داسيلفا بعد مواجهة كوريا الجنوبية لموقع الاتحاد الآسيوي إذ قال: كانت هذه المواجهة تكتيكية بحتة، وذات مستوى عالٍ للغاية ومدروسة من الطرفين بدرجة كبيرة، مما صعب المهمة على الفريقين.وأردف بالقول: جاء هدف التقدم للمنتخب الكوري نتيجة خطأ لعبه المنافس بصورة مباغتة لينجحوا في استغلال سوء تمركز خط الدفاع لدينا، ولكن اللاعبون حافظوا على تركيزهم وكان لديهم الثقة الكافية في العودة في النتيجة والحمد لله نجحوا في تعديل النتيجة في وقت قاتل.وتابع داسيلفا حديثه قائلاً: صحيح أننا أهدرنا العديد من الفرص الخطيرة السانحة للتسجيل خلال المباراة، وذلك نتيجة قلة التوفيق ونقص الخبرة والضغط النفسي على اللاعبين وهذا طبيعي كونهم صغار السن، ولكن تركيزهم العالي حتى آخر لحظة آتى ثماره.وأختتم حديثه قائلاً: تنتظرنا مواجهة حاسمة أمام خصم قوي، ولقد أكملنا التحضير لهذا النهائي بالشكل المطلوب، وننتظر وقفة الجماهير التي ساهمت في وصولنا لهذا اللقاء الختامي.يذكر إن المدرب البرازيلي داسيلفا نجح في قيادة منتخبنا الوطني لتجاوز خصمين بارزين في البطولة، بعدما أطاح باليابان في ربع النهائي، ثم جمهورية كوريا في قبل النهائي، مظهراً قدرة تكتيكية عالية على التكيّف مع ظروف المباريات المختلفة.