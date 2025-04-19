سجل مهاجم فريق النصر الكولومبي جون دوران تراجعاً ملحوظاً خلال المباريات الماضية للفريق وآخرها مواجهة القادسية التي حسمها الأخير بنتيجة 2-1، واستمرار صيامه عن التهديف وحصوله على التقييم الأقل في مباراة النصر والقادسية وفقاً لشبكة سوفا سكور العالمية بـ 6.3 درجة.

حيث شنت جماهير النصر جم غضبها على جون دروان؛ بسبب سوء مستواه في المواجهات الماضية، إذ سدد دوران 35 مرة في دوري روشن السعودي منذ قدومه في يناير الماضي، ولم يسجل سوى 5 أهداف، وأهدر اللاعب 6 فرص خلال آخر مباراتين له مع الفريق.

كما أظهرت لغة الأرقام أن دوران لم ينجح في التسديد مطلقاً خلال المباراة وأهدر فرصة محققة، وفقد الاستحواذ 8 مرات.