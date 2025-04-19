فيصل زيد: هذه حقيقة قضايا الأهلي مع الـ«FIFA»

نفى مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي السعودي فيصل زيد، وجود أي قضية منظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» على ناديه تتعلق بوكلاء لاعبين سابقين، أوضح ذلك في حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «X»، وقال:«غير صحيح ما يتم تداوله بشأن وجود مجموعة قضايا على النادي الأهلي أمام «FIFA» لصالح وكلاء لاعبين سابقين؛ إذ توجد قضية واحدة فقط لا تزال منظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في لوزان، وهي دعوى أقامها أحد وكلاء اللاعبين بتاريخ 18 يناير 2022. وأضاف: «قد تم رفض الدعوى في مرحلتها الأولى أمام غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي، ثم رُفض الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي».يذكر أن فريق الأهلي رفع رصيده النقطي إلى 55 نقطة بالمركز الرابع، بعد تغلبه على ضيفه الفيحاء بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.واستطاع لاعب الأهلي روجير إيبانيز افتتاح نتيجة اللقاء عند الدقيقة 17، وتمكن اللاعب ذاته من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 37، في حين عزز نتيجة الشوط الأول اللاعب إيفان توني، بإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة، وواصل فريق الأهلي تألقه خلال الشوط الثاني واستطاع تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 68 من ركلة جزاء نفذها اللاعب إيفان توني، في حين أضاف زميله رياض محرز الهدف الخامس عند الدقيقة 82.