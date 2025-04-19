أكد مدرب القادسية الإسباني خوسيه غونزاليس أن تحقيق الفوز أمام النصر كان في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن الفريق لعب كما خُطّط له تماماً، ونجح في السيطرة على مختلف مناطق الملعب ليخرج بثلاث نقاط مستحقة.وأشاد المدرب الإسباني بأداء لاعبيه، قائلاً، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد لقاء القادسية والنصر ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين: «واجهنا فريقاً يضم لاعبين على مستوى عالٍ، لكننا طبّقنا كل ما تم الإعداد له، وقدم اللاعبون مجهوداً كبيراً حتى آخر دقيقة من اللقاء»، مشيراً إلى أن التحضير يتم وفقاً لمتطلبات كل مواجهة، وأن فريقه ظهر بتركيز كامل، وهو ما يطمح لاستمراره حتى نهاية الموسم.وأضاف أن الفريق يعمل بروح جماعية ويقدّم أداءً منظماً، واللاعبون يطبّقون التعليمات بدقة داخل الملعب، ويملك الفريق مجموعة قادرة على المنافسة ولا يعتمد على وتيرة واحدة، ويستحق الثقة.من جانبه، وصف مدرب النصر الإيطالي ستيفانو بيولي، المباراة بالصعبة على الطرفين، مؤكداً أن فريقه قدّم أداءً جيداً، لكنه لم يُحسن استغلال الفرص.وقال: «أضعنا العديد من الفرص أمام المرمى، لكن أمامنا مباريات قادمة ونتطلّع للتعويض»، موضحاً أن سوء الحظ وعدم استثمار الفرص كلّف الفريق خسارة اللقاء، وأن فريقه كان الطرف الأفضل في فترات كثيرة من المباراة، مؤكداً ثقته الكبيرة في العودة بقوة في المباريات القادمة.