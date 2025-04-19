حقق المنتخب السعودي لألعاب القوى خمس ميداليات متنوعة: ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين، في ختام مشاركته في البطولة الآسيوية السادسة لألعاب القوى للناشئين والناشئات، التي استضافتها المنطقة الشرقية بمدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف؛ إذ يعتبر هذا الإنجاز الأفضل له على مستوى هذه الفئة العمرية (تحت 18 عاماً)، متجاوزاً الإنجازات السابقة التي لم تشهد سوى ميدالية واحدة فقط، ما يؤكد تطور مستوى ألعاب القوى السعودية في السنوات الأخيرة، إذ نال محمد سراج الزاير الميدالية الذهبية في مسابقة رمي المطرقة، وتُوّج هشام حكيم بذهبية سباق 2,000 متر، إلى جانب تحقيقه فضية سباق 110 أمتار حواجز، وحصل عباس عبدالباقي على برونزية مسابقة العشاري، وأضاف فريق التتابع المكوّن من مساعد السبيعي، مشعل هزازي، مبارك اليامي، وعبدالله الجريان، برونزية سباق التتابع المتنوع.من جانبه أعرب رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى علي الشيخي عن فخره بما تحقق من نتائج مشرفة، مشيداً بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات، مؤكداً أن هذه البطولة كشفت جيلاً واعداً من الأبطال السعوديين الذين يُنتظر منهم الكثير في المستقبل.وثمّن الشيخي الدعم الكبير الذي تجده الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومن وزارة الرياضة، مشيراً إلى أن هذا الدعم كان له الدور الأكبر في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق هذا التميز.بدوره، عبّر رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى دحلان الحمد عن شكره للمملكة على استضافة البطولة، مشيراً إلى أنها كانت واحدة من أنجح البطولات القارية من حيث التنظيم والمستوى الفني، وشهدت منافسات قوية وروحاً رياضية عالية بين المشاركين.