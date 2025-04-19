أطلقت وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ختماً خاصّاً بمناسبة انطلاق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 تحت شعار «نسابق المستقبل»، خلال الفترة (18 - 20 أبريل 2025م) في محافظة جدة.وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال فترة إقامة الفعالية؛ بهدف تعزيز تجربة السفر، وتوثيق هذا الحدث الرياضي العالمي الذي تحتضنه المملكة للمرة الخامسة على التوالي.يذكر أن فعاليات السباقات المساندة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2025، التي تستضيفها حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، للعام الخامس على التوالي، انطلقت، أمس، بإشراف وزارة الرياضة.واختُتمت التصفيات التأهيلية للجولة الثالثة من بطولة الفورمولا2 لموسم 2025، التي حُددت على إثرها مراكز الانطلاق في السباق السريع الذي سيقام اليوم السبت عند الساعة 18:15 مساءً.وانتزع سائق فريق دامس لوكاس أويل الأمريكي جاك كروفورد مركز الانطلاق الأول بعد تسجيله أسرع لفة بزمن بلغ دقيقة واحدة و43 ثانية و579 جزءاً من الثانية، فيما حل سائق فريق آرت جراند بركس الفرنسي فيكتور مارتينز، ثانياً بفارق 22 جزءاً من الثانية، وجاء سائق فريق إنفيكتا ريسينغ الإيطالي ليوناردو فورنارولي، في المركز الثالث بفارق 92 جزءاً من الثانية.واحتل البريطانيان لوك براوننج (فريق هايتك تي جي آر) وأرفيد ليندبلاد (فريق كامبوس ريسينغ) المركزين الرابع والخامس على التوالي، في حين جاء ترتيب المراكز من السادس إلى العاشر كالتالي: الإسباني ألكسندر دون (فريق رودين موتور سبورت)، والإسباني جوزيب مارتي (كامبوس ريسينغ)، والإيطالي غابرييل ميني (بريما ريسينغ)، والهولندي ريتشارد فيرشور (إم بي موتور سبورت)، والتشيكي رومان ستانيك (إنفيكتا ريسينغ).وكانت التجارب الحرة التي أُقيمت، ظهر أمس، قد شهدت تصدر الفرنسي فيكتور مارتينز (آرت جراند بركس) بزمن دقيقة و45 ثانية و671 جزءاً من الثانية، متفوقاً على التشيكي رومان ستانيك بفارق 146 جزءاً من الثانية، فيما جاء سائق فريق هايتك تي جي آر السويدي دينو بيغانوفيتش ثالثًا بفارق 319 جزءاً من الثانية.