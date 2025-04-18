انتصر فريق القادسية على ضيفه النصر بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن لقاءات الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.دخل الفريقان اللقاء بحثاً عن حسم اللقاء لا سيما القادسية الذي هدد مرمى النصر مبكراً بهجمة مرتدة عن طريق أوباميانغ الذي انطلق بالكرة من منتصف الملعب وسددها أرضية قوية مرت بجوار القائم، ورد جون دوران بهجمة خطرة بعد عرضية جميلة من ساديو ماني لعبها دوران على الطائر ولكنها مرت فوق العارضة، ومن هجمة سريعة انطلق أوباميانغ مجدداً من الجهة اليسرى وسددها قوية تمكن الحارس بينتو من التصدي لها ولكن تابعها تركي العمار ليضع الكرة بقدمه اليسرى في مرمى النصر كهدف أول للقادسية (د: 35)، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف دون مقابل.وفي الشوط الثاني نشط أداء النصر وسدد جون دوران كرة قوية أمام المرمى ولكنها اعتلت العارضة، واستمر النصر بالضغط الهجومي، ومن تمريرة ذكية من أوتافيو استقبلها ساديو ماني وسددها أرضية قوية كهدف تعادل وأول للنصر (د: 84)، وبعد ثلاث دقائق فقط عاد القادسية للتقدم مجدداً عن طريق أوباميانغ بعد ان تلقى تمريرة عالية من ناهيتان نانديز ليلعبها أوباميانغ برأسه داخل مرمى النصر كهدف ثانٍ للقادسية (د: 87)، ليستمر التقدم القدساوي إلى أن أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز القادسية بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق القادسية انتصاره الـ 17 ويصل للنقطة 55 وفي المركز الخامس ويقلص الفارق بينه وبين ضيفه النصر لنقطتين فقط، فيما تلقى النصر الخسارة الـ 5 وتجمد رصيده عند 57 وفي المركز الثالث.وفي الجولة القادمة سيلاقي القادسية جاره الخليج، فيما يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على ضمك.