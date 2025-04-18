عاود المنتخب الوطني تحت 17 عاماً اليوم (الجمعة) تدريباته بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية أمس الخميس، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً 2025 في قطر.وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب البرازيلي ماريو جورجي والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مراناً استرجاعياً في مقر إقامة المنتخب، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، تلاها مناورة مصغّرة.ويختتم أخضر 17 عاماً مساء يوم غدٍ السبت تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء يوم الأحد على نهائي بطولة كأس آسيا 2025.