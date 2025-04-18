قدم فريق الأهلي واحداً من أجمل لقاءاته في دوري روشن السعودي، بعد تفوقه على ضيفه الفيحاء بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، وذلك ضمن لقاءات الجولة 28 لدوري المحترفين.بدأ اللقاء بسيطرة أهلاوية بحثاً عن حسم اللقاء مبكراً، ومن ركلة زاوية نفذها رياض محرز تمكن المدافع روجير إيبانيز من إحراز الهدف الأول برأسية رائعة (د: 17)، وبعد مرور عشرون دقيقة عاد إيبانيز ليحرز الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه بذات السيناريو إذ نفذ رياض محرز ركلة زاوية أخرى وقفز لها إيبانيز وحولها برأسه داخل المرمى (د: 37)، وقبل نهاية الشوط الأول تولى إيفان توني إحراز الهدف الثالث بذات السيناريو أيضاً، إذ نفذ محرز ركلة زاوية ولعبها روني برأسه في المرمى كهدف ثالث للأهلي (د: 45+3).وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تألقه وضغطه على مرمى الفيحاء وبعد مرور ثلاث دقائق ارتكب حارس الفيحاء أورلاندو موسكيرا خطأً فادحاً عندما أمسك الكرة خارج منطقته المسموحة ليمنحه الحكم البطاقة الحمراء دون تردد (د: 48)، ليشارك الحارس البديل عبدالرؤوف الدقيل بدلاً من المهاجم رينزو لوبيز، ومن هجمة أهلاوية تلقى محرز تمريرة أرضية من إيبانيز ليتوغل محرز ويتعرض للإعاقة من فارس عابدي احتسبها الحكم ركلة جزاء، وتقدم لها إيفان توني ويسددها بنجاح كهدف شخصي ثانٍ وهدف رابع للأهلي (د: 68)، وبعد أن صنع ثلاث أهداف وتسبب في ركلة جزاء جاء منها الهدف الرابع اختتم رياض محرز مسلسل الأهداف بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى وفي الزاوية البعيدة (د: 82)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي على ضيفه الفيحاء بخمسة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الـ 17 ويصل للنقطة 55 وفي المركز الرابع وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثالث فريق النصر، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الـ11 وتجمد رصيده عند 29 نقطة وفي المركز الـ 14.وفي الجولة القادمة من دوري المحترفين سيلاقي الأهلي مضيفه الوحدة، فيما يحل الفيحاء ضيفاً على العروبة.