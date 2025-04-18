انطلقت اليوم (الجمعة) تجـارب جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا 1، والتي تُقام على حلبة كورنيش جدة «أسرع حلبة شوارع في العالم» وذلك للعام الخامس على التوالي، وبإشراف وزارة الرياضة.وشهدت فعاليات اليوم الأول إقامة حصتين تجريبيتين للسائقين، حيث تصدّر الفرنسي بيير غاسلي -سائق فريق ألبين- الحصة الأولى بعد تسجيله أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و29 ثانية و239 جزءاً من الثانية، وجاء البريطاني لاندو نوريس -سائق فريق مكلارين- في المركز الثاني بفارق 7 أجزاء من الثانية، فيما حلّ المونتينيغري شارل لوكلير -سائق فريق فيراري- ثالثاً بفارق 70 جزءاً من الثانية.وفي الحصة التجريبية الثانية، تمكّن البريطاني لاندو نوريس من تصدر الترتيب بتوقيت بلغ دقيقة واحدة و28 ثانية و267 جزءاً من الثانية، تلاه زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الثاني بفارق 163 جزءاً من الثانية، بينما جاء بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن -سائق فريق رد بُل- ثالثا بفارق 280 جزءاً من الثانية.وتتواصل منافسات جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 غداً السبت، بإقامة الحصة الثالثة والأخيرة من التجارب الحرة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً ولمدة ساعة واحدة، تليها الجولة التأهيلية في الساعة الثامنة مساءً، والتي ستُحدد من خلالها مراكز انطلاق السائقين في السباق الرئيسي المقرر بعد غدٍ الأحد.يُذكر أن البريطاني لاندو نوريس يتصدر الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1 حتى الآن برصيد 77 نقطة، يليه زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري بـ74 نقطة، فيما يحتل الهولندي ماكس فرستابن المركز الثالث بـ69 نقطة.يذكر أن الفعاليات المقامة على حلبة كورنيش جدة، تضم العديد من الأنشطة المصاحبة، استمتعت بها الجماهير الكبيرة التي تواجدت، لا سيما في منطقة المشجعين التي ضمت العديد من الأركان الترفيهية والتعريفية، بالإضافة إلى المتجر الرسمي للفورمولا 1 الذي يحتوي على أطقم وكماليات الفرق العالمية في السباق.