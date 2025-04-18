أعلنت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولي للألعاب المائية، إيقاف السباح التونسي أحمد الحفناوي الفائز بذهبية سباق 400 م حرة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو سنة 2020، لمدة 21 شهراً؛ بسبب إخفاقه في الامتثال ثلاث مرات في تقديم معلومات عن مكان تواجده للخضوع للاختبار الفجائي خارج المنافسة لمكافحة المنشطات، ودخل الإيقاف حيز التنفيذ في 11 أبريل 2024، إذ سيتم شطب جميع نتائج السباح التونسي، على أن تنتهي العقوبة في 10 يناير 2026، وقالت اللجنة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي«x»: «أقر السباح الحفناوي بارتكاب ثلاث مخالفات تتعلق بعدم الإبلاغ عن أماكن وجوده ثلاث مرات خلال 12 شهراً».