أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي «متصدر الدوري»، أن مهاجمه الفرنسي «تورام» يعاني من إجهاد في عضلات الفخذ الأيسر، وسيخضع لتشخيص طبي لتحديد مدى جاهزيته للمباريات القادمة، إذ يأمل «إنزاغي» في استعادة المهاجم الفرنسي قبل مواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 30 أبريل الجاري، بعد تأكد غيابه عن مواجهة «بولونيا» المقررة «الأحد» ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي، حيث يعتبر «تورام» عنصراً أساسياً في تشكيلة إنتر ميلان ويعتمد عليه كثيراً «إنزاغي» الذي وضع عدة خيارات لسد غيابه في لقاء الديربي أمام غريمه التقليدي ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا الأربعاء القادم.يذكر أن «إنتر ميلان» واصل مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب تعادله (2-2) مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني، في إياب دور الثمانية للمسابقة، واستفاد إنتر من فوزه (2 - 1) في مواجهة الذهاب، التي أقيمت على ملعب «أليانز أرينا» على ملعب بايرن، ليتفوق في مجموع المباراتين بنتيجة (4 - 3)، ويحسم تأهله إلى المربع الذهبي.