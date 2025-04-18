تتجه الأنظار نحو صالة النهدة بنادي شباب الأهلي في مدينة دبي الإماراتية، التي تحتضن مواجهة النسخة الثانية من كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة اليد عند الساعة 3:45 من مساء غدٍ السبت، في لقاء يجمع بين ممثل الوطن وحامل لقب النسخة الأولى نادي الخليج، ونظيره شباب الأهلي، في مواجهة يُنتظر أن تكون مليئة بالإثارة والندية والحضور الجماهيري.ويتطلع الخليج إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، عندما تغلّب على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (27 - 25)، في المواجهة التي جمعتهما بمدينة الدمام في فبراير 2024م.وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة للفريق حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن بن نصر هلال، في إطار دعم ممثل الوطن وتحفيزه قبل خوض المواجهة المرتقبة، سعياً لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.