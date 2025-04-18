قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح المدرجات مجاناً للجماهير السعودية الراغبة في حضور مباراة «أخضر 17»، مع نظيره منتخب أوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً، التي تستضيفها المملكة في كل من جدة والطائف، وتأتي هذه المبادرة من الاتحاد السعودي تقديراً للجماهير الرياضية بمختلف أطيافها والتي ساندت المنتخب الوطني طوال مشوار البطولة حتى تمكن من التأهل إلى المباراة النهائية المقررة الأحد القادم.يذكر أن المنتخب السعودي تأهل إلى نهائي المسابقة بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي عكاظ في الطائف، وجاء فوز الأخضر بركلات الترجيح التي استطاع خلالها تسجيل 3 أهداف مقابل هدف للمنتخب الكوري الجنوبي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان الأخضر السعودي قد تأهل سابقاً إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2025 في قطر.