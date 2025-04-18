تفوق فريق ضمك على مضيفه الخلود بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن لقاءات الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.بدأ اللقاء قوياً من الفريقين لا سيما فريق الخلود الذي بادر بالهجوم، بينما اعتمد ضمك على الهجمات المرتدة، انطلق كامانو من بين المدافعين ليتعرض للإعاقة من مدافع الخلود نوربير جيومبر، وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم محمد الهويش ركلة جزاء لضمك ليسددها بنجاح جورج نكودو كهدف أول لضمك (د: 18)، وقبل نهاية الشوط الأول تعرض لاعب ضمك نيكولاي ستانسيو للإعاقة من مدافع الخلود حمدان الشمراني لم يتردد الحكم الهويش باحتسابها ركلة جزاء ثانية لفريق ضمك، وتقدم لها مجدداً جورج نكودو وسددها بنجاح كهدف شخصي ثانٍ له ولفريقه (د: 45).وفي الشوط الثاني نشط أداء الخلود وتمكن من تقليص الفارق عن طريق ميزياني ماوليدا بعد مجهود فردي أكثر من رائع من اللاعب محمد صوعان الذي تلاعب بالدفاع ومررها لزميله ماوليدا ليسددها كهدف أول للخلود (د: 51)، ولكن فريق ضمك عاد لتوسيع الفارق بعد أن تحصل على ركلة حرة مباشرة سددها نيكولاي ستانسيو في الزاوية العليا والصعبة على حارس الخلود مارسيلو غروهي كهدف ثالث لضمك (د: 73)، لتستمر المباراة دون تغيير في النتيجة إلى أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلناً عن نهايتها بفوز ضمك بنتيجة 3/ 1.وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه الـ 8 ويصل للنقطة 31 وفي المركز الـ11، فيما تلقى الخلود الهزيمة الـ 15 وتجمد رصيده عند 31 نقطة وفي المركز الـ 12، وسيلاقي الخلود في الجولة القادمة ضيفه الأخدود فيما يواجه ضمك ضيفه النصر.