يخوض فريق ضمك لقاء مهماً أمام مضيفه الخلود في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب نادي الحزم بالرس عند تمام الساعة 7:05 من مساء اليوم (الجمعة)، وذلك ضمن لقاءات الجولة 28 لدوري روشن السعودي.يدخل فريق ضمك هذا اللقاء بعد تعثره في الجولتين الماضيتين بالتعادل السلبي مع الرياض ومن ثم الخسارة بهدف من الوحدة ليتراجع للمركز الـ14 برصيد 28 نقطة حصدها من 7 انتصارات، ومثلها تعادلات، و13 خسارة، وله من الأهداف 30 وعليه 42 هدفاً. ويطمح من خلال لقاء الليلة لحصد النقاط الثلاث والهروب من مراكز الخطر لاسيما أن الفارق بينه وبين أقرب مركز هبوط (3 نقاط) فقط.ويعتمد المدير الفني لفريق ضمك المدرب الوطني خالد العطوي على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود حبيب ديالو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي فرنسوا كامانو ونيكولاي ستانسيو وجورج نكودو الذي يعد أفضل لاعبي ضمك، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس فلوريون نيتا وأمامه رباعي الدفاع رمزي صولان وفاروق شافعي ومحمد الخيبري، بديلاً لعبدالقادر بدران الغائب بسبب البطاقة الحمراء في اللقاء السابق أمام الوحدة، والظهير الأيسر ضاري العنزي.فيما يدخل فريق الخلود هذا اللقاء بعد أن تلقى 3 خسائر متتالية في الجولات الثلاث الأخيرة ليتراجع للمركز الـ 11 برصيد 31 نقطة حصدها من 9 انتصارات و4 تعادلات و14 خسارة، وله من الأهداف 34 وعليه 51 هدفاً، ويسعى من خلال لقاء الليلة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والانتصار للقفز لمراكز أعلى في جدول الترتيب وعدم الدخول في حسابات الهبوط المعقدة، ويعتمد مدربه الجزائري نور الدين بن زكري على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود جاكسون موليكا في خط المقدمة وخلفه الثلاثي محمد صوعان واليكس كولادو وميزياني ماوليدا.