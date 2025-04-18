في أقوى مواجهات الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على ضيفه القادسية عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (الجمعة)، وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد نتائج قوية حققها في الجولات الثلاث الأخيرة بفوزه على الخلود والهلال بذات النتيجة (3/1) ومن ثم قلب الطاولة على الرياض في الجولة الماضية (2/1) ليقترب أكثر من المنافسة على لقب دوري المحترفين، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف الهلال الذي تفوق على الخليج في هذه الجولة، وكذلك بفارق 8 نقاط عن المتصدر الاتحاد الذي خسر من الفتح، وفوز النصر في لقاء الليلة سيقلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى 5 نقاط وسيستضيفه بعد جولتين من الآن، واستطاع النصر أن يحقق الفوز في 17 لقاء، وتعادل في 6 لقاءات، فيما خسر في 4 لقاءات فقط، وله من الأهداف 58 وعليه 29 هدفاً.ويعتمد مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي على طريقة 4 – 4 – 2 بوجود الثنائي كريستيانو رونالدو وجون دوران في خط المقدمة وخلفهما الرباعي أيمن يحيى وبروزوفيتش واوتافيو وساديو ماني، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس وأمامه رباعي الدفاع سلطان الغنام وسيماكان ولابورت ونواف بوشل.فيما يدخل فريق القادسية هذا اللقاء بعد أن تعرض لتراجع في مستواه الفني بعد التأهل لنهائي أغلى الكؤوس، إذ لم يذق طعم الفوز بعد التعادل مع الاتفاق (1/ 1)، والخسارة من الفيحاء (2/1)، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 52 نقطة جمعها من 16 انتصارا و4 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 39 وعليه 24 هدفاً، ويبحث في لقاء الليلة عن الفوز لتقليص الفارق النقطي بينه وبين ضيفه إلى 4 نقاط فقط لتجديد آماله في المنافسة على مراكز القمة.ويعتمد مدربه الإسباني خوسيه غونزاليس على طريقة 3 – 4 – 1 – 2 بوجود الثنائي اوباميانغ وجوليان كينيونيس في خط المقدمة وخلفهما كاميرون بويرتاس، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس البلجيكي كوين كاستيلس وأمامه الثلاثي جهاد ذكري وناتشو فيرنانديز وجاستون الفاريز.