بحثاً عن المنافسة على مراكز القمة يستضيف الأهلي نظيره الفيحاء عند تمام الساعة 7:20 من مساء اليوم (الجمعة) على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية ضمن لقاءت الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 52 نقطة حصدها من 16 انتصارا و4 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 52 وعليه 27 هدفاً، ويطمح في لقاء الليلة لتحقيق الفوز لاسيما أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره وإضافة النقاط الثلاث ستكون دافعاً قوياً للفريق للمنافسة على مراكز القمة لاسيما في حالة تعثر النصر في لقاء الليلة أمام القادسية. ويعتمد مدرب الأهلي على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود ايفان توني في خط المقدمة وخلفه الثلاثي رياض محرز وغابري فيغا وجاليتو، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس إدوارد ميندي وأمامه رباعي الدفاع علي مجرشي وديميرال وايبانيز ومحمد بكر.فيما يدخل فريق الفيحاء هذا اللقاء محتلاً المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة حصدها من 6 انتصارات و11 تعادلا و10 خسائر، وله من الأهداف 21 وعليه 34 هدفاً. ويسعى الفيحاء من خلال لقاء الليلة لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ لم يخسر في الجولات الثلاث الأخيرة محققاً انتصارين على الاتفاق (2/0)، وعلى القادسية (2/ 1)، وتعادل مع الفتح (1/1)، ويعتمد مدربه البرتغالي بيدرو ايمانويل على طريقة 3 – 4 – 2 – 1 بوجود رينزو لوبيز في خط المقدمة وخلفه الثنائي اليخاندرو بوزويلو وفاشون ساكالا، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس اورلاندو موسكيرا وأمامه الثلاثي سامي الخيبري وكريس سمولينج وجابريل فاريتا.