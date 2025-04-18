عبر مدرب نادي الهلال البرتغالي خورخي خيسوس عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الخليج بنتيجة 3-0، ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.وأشاد خيسوس خلال المؤتمر الصحفي عقب المواجهة بما قدمه فريقه، والتفاصيل التي تضمنتها المواجهة، مؤكدا أنهم حققوا هدفهم الرئيسي، وقال: «الهدف من مباراة اليوم تحقق، وهو الفوز، الذي كان بجودة عالية، وجمالية في الأداء، وعدم استقبالنا للأهداف».وأضاف: «الفريق في طور العودة لمستواه، وكذلك اللاعبون، أمثال سافيتش، وكانسيلو، وميتروفيتش، الذي يحتاج للمزيد من الوقت حتى يتعافى بشكل كامل، وهو ما منحناه له اليوم، وشاهدنا جانباً من مستواه المعهود».بدوره أكد مدرب فريق الخليج اليوناني خورخي دونيس رضاه عن أداء لاعبيه رغم الخسارة، وقال: «خلال دقائق المباراة، قدم فريقي مستوى جيدا، ولدينا غيابات كثيرة أثرت على مستوانا، وبالتالي فقدنا التوازن في الفريق».وأضاف: «لعبنا ضد فريق كبير، ورغم ذلك حاولنا وأضعنا العديد من الفرص، وعندما يحدث ذلك لن تحقق الفوز».وأكد دونيس أن هدفهم هو التواجد ضمن أول 9 فرق في الدوري، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج منهم أن يقاتلوا حتى نهاية الدوري.