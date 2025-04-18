اشتعلت المنافسة مجدداً في دوري روشن السعودي بعد تفوق الفتح على ضيفه الاتحاد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الفتح بالإحساء ضمن لقاءات الجولة 28 لدوري المحترفين.بدأ اللقاء قوياً من الفريقين لا سيما الفتح مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، وتمكن من إحراز هدف اللقاء الأول في وقت مبكر عن طريق أمين سباعي بعد تمريرة لمراد باتنا الذي توغل من الجهة اليمنى ومررها لأمين سباعي ليسددها قوية في منتصف المرمى كهدف أول للفتح (د: 10)، وظهر مراد باتنا مجدداً منفرداً من الجهة اليسرى ليتخطى حسن كادش الذي عرقل باتنا داخل منطقة الجزاء لم يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء تقدم لها باتنا بنفسه وسدد في المرمى، ولكن الحكم ألغى الهدف لملامسة باتنا للكرة مرتين أثناء التسديد، لتستمر النتيجة بتقدم الفتح، وقبل نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد تقدم لها فابينيو ولكن حارس الفتح نواف العقيدي تألق وتصدى لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف دون مقابل.ومع بداية الشوط الثاني ارتكب حارس الاتحاد محمد المحاسنة غلطة غريبة بتمرير الكرة للاعب الفتح سفيان بن دبكة ولكن الأخير سددها ضعيفة ليمسكها المحاسنة ويدرك غلطته، ومن هجمة اتحادية تمكن كريم بنزيما من إحراز هدف اتحادي ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب تواجد بنزيما في موقع التسلل في الكرة الأولى ومشاركته في اللعبة، ومن تمريرة طويلة من نواف العقيدي انطلق فارغاس من منتصف الملعب ليواحه المحاسنة ويسدد الكرة بين قدميه كهدف ثانٍ للفتح، واستمر اللعب إلى أن أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الفتح بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه الـ 8 ويصل للنقطة 29 محتلاً المركز الـ 13، وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه الرياض، فيما تلقى الاتحاد خسارته الـ 3 في الدوري وتجمد رصيده عند 65 محتفظاً بصدارته للدوري بفارق 4 نقاط عن وصيفه الهلال، وسيستضيف الاتحاد في الجولة القادمة نظيره فريق الاتفاق.