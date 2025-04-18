ثأر فريق الهلال من ضيفه الخليج وانتصر عليه بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد المملكة أرينا، ضمن لقاءات الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.وبعد أن انتصر الخليج في الدور الأول بثلاثة أهداف لهدفين في الدمام، عاد الهلال لينتصر بثلاثة أهداف دون مقابل، تناوب على تسجيلها كل من: سالم الدوسري (هدفين 26، 84)، وألكسندر ميتروفيتش (د: 88)، ليصل الهلال للنقطة 61، فيما تجمد رصيد الخليج عند 33 نقطة.بدأ اللقاء قوياً من جانب الهلال وشن العديد من الهجمات ولم تنتظر الجماهير الهلالية كثيراً فبعد هجمة منظمة مرر سالم الدوسري الكرة لكايو والذي أعادها للدوسري ولم يتردد في تسديدها قوية في المرمى كهدف أول للهلال (د: 26)، وكاد الهلال أن يعزز النتيجة ولكن الحارس رائد أزيبي أعاد الكرة القادمة من رأسية ميتروفيتش لركلة زاوية، وكاد الخليج أن يعود للمباراة ولكن كونستانتينوس لم يستفد من غلطة حسان تمبكتي ليسدد الكرة في الحارس محمد العويس، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة أضاف سالم الدوسري الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه بعد أن تلقى تمريرة طويلة وذكية من ميتروفيتش ليسدها الدوسري بقدمه اليسرى أرضية داخل الشباك الخليجية كهدف ثانٍ للهلال (د: 84)، وضاعف ميتروفيتش النتيجة بإحرازه للهدف الثالث بعد أن كسر حاجز التسلل ليواجه الحارس أزيبي ويضع الكرة في المرمى كهدف ثالث للهلال (د: 88)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الـ 19 ويصل للنقطة 61 محافظاً على الوصافة، وسيلاقي في الجولة القادمة ضيفه وجاره الشباب في ديربي الرياض، فيما تلقى الخليج الخسارة الـ 13 وتجمد رصيده عند 33 نقطة وفي المركز الـ 10، وسيلاقي في الجولة القادمة جاره وضيفه القادسية.