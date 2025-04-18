انتصر فريق الاتفاق على ضيفه الرياض بهدف دون مقابل، فيما تعادل الشباب مع ضيفه الأخدود بدون أهداف، وذلك ضمن لقاءات الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين.على ملعب إيجو بالدمام، تفوق فريق الاتفاق على نظيره الرياض بهدف دون مقابل، في لقاء شهد تفوق الاتفاق، فيما اعتمد الرياض على الهجمات المرتدة، وجاء هدف الاتفاق عن طريق لاعبه فيتينهو من ركلة الجزاء (د: 59)، ليحقق الاتفاق فوزه الـ 11 ويصل للنقطة 40 وفي المركز الـ 7، وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه الاتحاد في جدة، فيما تلقى الرياض الخسارة الـ 12 وتجمد رصيده عند 34 نقطة وفي المركز الـ 9، وسيلاقي الرياض في الجولة القادمة ضيفه الفتح.وعلى ملعبه وبين جماهيره خرج فريق الشباب بالتعادل السلبي مع مضيفه الأخدود، بعد مباراة شهدت تكتيكاً دفاعياً من الضيوف الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة، فيما عجز الشباب عن هز شباك الأخدود رغم الهجمات الخطرة إذ تألق حارس الأخدود فيتور في التصدي لها، وفي الدقيقة 52 احتسب حكم اللقاء ماجد الشمراني ركلة جزاء للشباب بعد تعرض مصعب الجوير لإعاقة من مدافع الأخدود لوي داميون، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغى الشمراني قراره وأمر باستمرار اللعب، ولم تتغير النتيجة إلى أن أعلن عن نهاية اللقاء بالتعادل بدون أهداف.وبهذه النتيجة يحقق الشباب تعادله الـ 5 ويصل للنقطة 50 وفي المركز الـ 6، وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه الهلال في ديربي الرياض، فيما حقق الأخدود تعادله الـ 7 ووصل للنقطة 25 وفي المركز الـ 16 وسيلاقي في الجولة القادمة مضيفه الخلود.