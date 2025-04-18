بعزم الرجال وطموح الكبار فعلها نجوم منتخبنا الصغار وقهروا الشمشون الكوري بركلات الترجيح وتأهلوا لنهائي كأس آسيا للناشئين، إذ استطاع منتخبنا السعودي تحت 17 سنة الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح 3/1 (بعد التعادل 1/1)، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد عكاظ بالطائف في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 سنة.في الوقت الأصلي، تقدم منتخب كوريا عبر هدف اوه ها-رام في الدقيقة 45، قبل أن يدرك المنتخب السعودي التعادل عبر ضربة جزاء نفذها أبوبكر سعيد في الدقيقة الـ12 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.ثم في ركلات الترجيح سجل المنتخب السعودي ثلاثة أهداف من أربع محاولات، في حين سجل منتخب جمهورية كوريا هدفا واحدا من أربع محاولات.بدأ اللقاء برغبة قوية من نجوم منتخبنا الوطني لحسم اللقاء مبكراً، لا سيما أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، وسدد نجوم الأخضر أكثر من كرة كانت أخطرها من عبدالرحمن سفياني، ولكن الحارس الكوري بارك-دو هيون نجح في التصدي للكرة على دفعتين، وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، نجح منتخب كوريا في افتتاح التسجيل إثر ركلة حرة مباشرة أرسلها جين جيون-يونغ مباغتة من وسط الملعب تجاه كيم يي-جيون على الجانب الأيمن الذي عكسها بدوره داخل منطقة الجزاء مرّت من أمام المدافعين لتصل إلى ها-رام الذي سددها قوية نحو الزاوية اليسرى تصدى لها الحارس قبل أن تعود أمام نفس اللاعب الذي صوّبها هذه المرة بيمناه مُتقنة نحو الزاوية ذاتها في المرمى (45)، لتنتهي مجريات هذا الشوط بتفوق الكوريين بهدف نظيف.وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السعودي ضغطه على مرمى المنافس خلال الدقائق المُتبقية من زمن اللقاء، لينجح في الحصول على ضربة جزاء عند الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، إثر تعرض الفواز لعرقلة من قبل حارس المرمى داخل الصندوق، انبرى لها أبوبكر سعيد الذي سددها قوية في أعلى الزاوية اليسرى من المرمى مُحرزاً هدف التعادل الثمين (90+12)، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.وفي ركلات الترجيح، سجل للمنتخب الكوري كيم جي-سونغ، وأهدر كيم مين-تشان، وتصدى الحارس العتيبي لركلتي جونغ هيون-أونغ وكيم دو-يون.في المقابل، سجل للمنتخب السعودي عبدالعزيز الفواز، وصبري دهل، وثاري سعيد، وتصدى الحارس الكوري بارك دو-هون لركلة عبدالرحمن سفياني.ليتأهل بذلك منتخبنا الوطني للناشئين لنهائي كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وينتظر الفائز من لقاء أوزبكستان وكوريا الشمالية، علماً أن النهائي سيقام يوم الأحد القادم على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.