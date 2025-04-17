وجد النجم البرازيلي نيمار نفسه أمام حتمية الغياب عن الملاعب مجدداً بعد أن تعرض للإصابة خلال الدقيقة 32 في مباراة فريقه سانتوس أمام أتلتيكو مينيرو ضمن مباريات الدوري البرازيلي.واشتكى نيمار من آلام في عضلة الفخذ الخلفية، إذ سيتم تقييم حالته ومعرفة نوعية الإصابة الجديدة التي تعرض لها.وكان النجم البرازيلي قد انتقل إلى فريق سانتوس مطلع العام الميلادي الحالي، قادماً من الهلال بعد تجربة لم يكتب لها النجاح، ولم يشارك مع فريقه الجديد سوى في 10 مباريات فقط، وسجل 3 أهداف، مواصلاً غيابه لفترات طويلة بداعي الإصابة، وهو الأمر ذاته الذي حدث معه عندما كان موجوداً في صفوف الهلال، إذ لعب 7 مباريات فقط خلال موسم ونصف الموسم قضاها مع الهلال.ويترك الغياب المستمر لنيمار (33 سنة) سؤالاً عريضاً حول جدوى استمراره في الملاعب إثر الإصابات المستمرة التي لازمته خلال السنوات الأخيرة، وهل أصبح الاعتزال خياراً يلوح في الأفق وأمراً ضرورياً لنجم كانت الجماهير البرازيلية تعول عليه الكثير؟