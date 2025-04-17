تنطلق يوم غدٍ الجمعة على حلبة كورنيش جدة التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 والسباقات المساندة لها، والتي تُقام للعام الخامس على التوالي على أرض المملكة، تحت إشراف وزارة الرياضة.ويشارك في السباق 20 سائقًا يمثلون 10 فرق من نخبة فرق الفورمولا 1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2025، حيث تنطلق التجارب الحرة الأولى والثانية لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، بواقع ساعة واحدة لكل جولة، حيث ستبدأ الأولى عند الساعة 4:30 عصرًا، فيما تنطلق الثانية في تمام الساعة 8:00 مساءً.كما يشهد يوم الغد انطلاق التجارب الحرة الأولى لكأس بورشه كارييرا الشرق الأوسط عند الساعة 11:40 صباحًا، تليها التجارب الحرة الثانية في الساعة 10:25 مساءً، وذلك لمدة 45 دقيقة لكل جولة.وتُقام التجارب الحرة لبطولة الفورمولا 2 عند الساعة 12:55 ظهرًا ومدتها 45 دقيقة، تليها التصفيات التأهيلية في الساعة 6:00 مساءً ومدتها 30 دقيقة، فيما تنطلق التجارب الحرة لأكاديمية الفورمولا 1 عند الساعة 2:05 ظهرًا ولمدة 40 دقيقة، تليها التصفيات التأهيلية في الساعة 9:30 مساءً ولمدة 30 دقيقة، وذلك على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم.يُذكر أن الجولة الأولى من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2025 انطلقت من أستراليا، تلتها جولات في الصين، واليابان، ثم البحرين التي استقبلت الجولة الرابعة، التي شهدت فوز الأسترالي أوسكار بياستري -سائق فريق ماكلارين-، بالمركز الأول، بينما حلّ البريطاني جورج راسل -سائق مرسيدس- ثانيًا، وجاء البريطاني لاندو نوريس -سائق ماكلارين- ثالثًا.وتمثل جولة السعودية في جدة المحطة الخامسة في روزنامة البطولة، حيث تُقام تحت مسمى «جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1»، وتعد واحدة من أبرز جولات الموسم لما تحظى به من متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.