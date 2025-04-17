علمت مصادر «عكاظ» الخاصة أن نادي الهلال ونجمه سالم الدوسري توصلا لحل وسط بشأن تجديد عقد الأخير مع النادي لفترة قادمة، بقيمة 50 مليون ريال ولمدة موسمين، ليغلق بذلك الباب أمام كل الشائعات التي دارت حول مستقبله.وأوضحت المصادر أن الجلسة التي جمعت اللاعب بالإدارة أخيرا ساهمت في معالجة الجوانب التي أثارت تحفظ سالم، والتي لم تكن مرتبطة بالجوانب المالية بقدر ما كانت تتعلق بطريقة التعامل والتقدير، وهو ما تم تجاوزه بالكامل برغبة متبادلة في استمرار العلاقة.وتؤكد «عكاظ» -وفق مصادرها الخاصة- أن اللاعب لم يفتح أي قناة تواصل مع نادي النصر أو غيره من الأندية، احترامًا لتاريخه مع الهلال وجماهيره، وأنه أبلغ الإدارة برغبته في الاعتزال داخل أسوار النادي.كما علمت «عكاظ» أن مراسم تصوير إعلان التجديد قد اكتملت بالكامل، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي، ومن المتوقع أن يتم خلال أيام، ليواصل سالم مسيرته مع الهلال.