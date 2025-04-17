الاتحاد الدولي للصحافة: منتدى الاستثمار الرياضي منصة اقتصادية عالمية

أشاد الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بمخرجات منتدى الاستثمار الرياضي، الذي عُقد أخيرا في العاصمة الرياض، عاداً المنتدى منصة إستراتيجية تسهم في تغذية النمو الاقتصادي في قطاع الرياضة من خلال بناء شراكات عالمية نوعية.وجاء في التصريح الصادر عن الاتحاد أن المنتدى مثّل نموذجاً رائداً لدمج الرؤى الاستثمارية مع الطموحات الرياضية، مؤكداً أن ما قُدّم من جلسات حوارية وتوقيع اتفاقيات دولية يعكس توجها احترافيا يواكب التحولات العالمية في صناعة الرياضة.وتأتي هذه الإشادة الدولية تأكيدا على نجاح المنتدى في استقطاب اهتمام الأوساط الرياضية العالمية، وترسيخ دوره حدثا محوريا يعزز مكانة المملكة وجهة رائدة في استثمارات الرياضة.وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي إبراهيم البكري قائلا: «نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا التقدير الدولي من قبل الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، الذي يُعد تأكيدا على التقدم الكبير الذي تشهده المملكة في مجال الاستثمار الرياضي، إذ حرصنا من خلال المنتدى على تقديم تجربة متكاملة، تجمع بين التطلعات الوطنية والرؤى العالمية، بما يسهم في بناء منظومة استثمارية رياضية مستدامة ومؤثرة».وأضاف: «هذه الإشادة تعكس العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ونتطلع إلى مواصلة البناء على ما تحقق، والاستعداد لنسخ قادمة أكثر تأثيرا».يُذكر أن المنتدى عُقد برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار، خلال الفترة من 7-9 أبريل الجاري في الرياض، وشهد حضورا واسعا من المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء المحليين والدوليين، وناقش فرص تطوير الاستثمار في الرياضة، وآليات جذب رؤوس الأموال نحو هذا القطاع الحيوي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.