اختتمت بطولة المملكة للأندية لرفع الأثقال (ناشئين - شباب - كبار) التي أقيمت خلال الفترة من 12 - 16 أبريل الجاري على صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، بمشاركة 216 رباعا مثلوا 12 ناديا.

وحقق رباعو نادي الطرف كأس البطولة لـ(فئة الكبار) بمجموع 593 نقطة، فيما حل نادي الخويلدية ثانيا بـ585 نقطة، والعُلا ثالثا بـ578 نقطة، وجاء النور رابعا بـ541 نقطة، والاتحاد خامسا بـ496 نقطة، والهدى سادسا بـ467 نقطة، وجدة في المركز السابع بـ447 نقطة، وجاء نادي العمران ثامنا بـ419 نقطة.

وفي منافسات (فئة الشباب) حلق رباعو نادي العُلا بكأس البطولة بمجموع 643 نقطة، فيما حل نادي النور ثانيا بـ544 نقطة، والخويلدية ثالثا بـ536 نقطة، والهدى رابعا بـ477 نقطة، والطرف خامساً بـ476 نقطة، وجدة سادساً بـ459 نقطة، والعمران في المركز السابع بـ441 نقطة، وجاء نادي الترجي ثامنا بـ439 نقطة.

وفي (فئة الناشئين) خطف رباعو نادي النور كأس البطولة بمجموع 586 نقطة، فيما حل نادي العُلا ثانيا بـ568 نقطة، والهدى ثالثا بـ529 نقطة، وجاء الخويلدية رابعا بـ524 نقطة، والترجي خامسا بـ496 نقطة، والطرف سادسا بـ459 نقطة، والهلال في المركز السابع بـ432 نقطة، وجدة ثامنا بـ424 نقطة.