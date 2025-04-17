اعتذر لاعب المنتخب السعودي والنصر السابق يوسف خميس عن المعلومات الخاطئة التي أدلى بها حول حارس العروبة رافع الرويلي، وقال إن المعلومات التي وردت في تصريحه عبر برنامج «المنتصف» على قناة الإخبارية غير صحيحة، مقدماً اعتذاره لحارس مرمى العروبة رافع الرويلي، وإلى الدفاع المدني.

وكان يوسف خميس قد قال: «أنا مسؤول عن كلامي أمام الله.. رافع الرويلي ما زال على رأس العمل وشاهدته يلعب مع منتخب الدفاع المدني في الموسم الحالي»، ليعود بعد ذلك معتذراً في البرنامج نفسه عبر اتصال هاتفي أكد فيه: «معلومتي حول مشاركة رافع الرويلي مع منتخب الدفاع المدني غير صحيحة، وأعتذر عمّا ذكرته بهذا الشأن، التبس علي الموضوع وكان حارس الدفاع المدني هو مزيد السبيعي وليس رافع الرويلي».

وأضاف خميس: «تأكدت من المعلومة، وتواصلت مع الزملاء في الدفاع المدني وتأكدت أن رافع الرويلي لم يشارك في البطولة الأخيرة، وعندي الشجاعة الكاملة للاعتراف بالخطأ في حق الدفاع المدني الذي أنا أحد منسوبيه، وفي حق رافع الرويلي، وأعتذر لهم عن المعلومة الخاطئة».

جاء هذا في إطار الجدل الدائر حول احتجاج النصر على قانونية مشاركة الحارس الرويلي في المباراة التي خسرها أمام العروبة بنتيجة 2-1.

يُذكر أن إدارة شركة نادي النصر تنتظر تسلُّم المسببات القانونية لقرار لجنة الاستئناف الرافض احتجاجها حول أهلية مشاركة رافع الرويلي، حارس مرمى فريق العروبة الأول لكرة القدم، خلال اللقاء الذي جمعهما في 28 فبراير الماضي، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، تمهيداً لتصعيد القضية إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وكانت لجنة الاستئناف قد أيدت في 29 مارس الماضي قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض احتجاج النصر من الناحية الموضوعية، مع قبوله شكلياً، ما دفع النصر إلى طلب المسببات الرسمية للقرار، تمهيداً لعرضها على اللجنة القانونية بالنادي.

وتقدم النصر باحتجاجه عقب خسارته أمام العروبة 1ـ2 على ملعب جامعة الجوف، مستنداً إلى أن الرويلي كان يشغل وظيفة أخرى، ما عدّه مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

غير أن لجنة الانضباط رفضت الاحتجاج في 10 مارس الماضي، مؤكدة عبر الموقع الرسمي لاتحاد القدم «صحة مشاركة الحارس ونظامية تسجيله لاعباً محترفاً».

وبعد تسلُّم مسببات قرار «الانضباط» في 18 مارس، تقدمت إدارة النصر باستئناف رسمي رُفِض أيضاً من قبل لجنة الاستئناف.