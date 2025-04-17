تأهل إنتر ميلان الإيطالي لنصف النهائي بعد التعادل مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بهدفين لكل منهما، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين لهدف ليكون مجموع اللقاءين 4/ 3 لمصلحة إنتر، ليلاقي برشلونة الإسباني في نصف النهائي.على استاد جوزيبي مياتزا، دخل إنتر ميلان اللقاء بمعنويات عالية مستفيداً من انتصاره في لقاء الذهاب، فيما أراد بايرن أن يدرك التعادل مبكراً ولم تسنح الفرصة إلا في الشوط الثاني عن طريق هاري كين، بعد أن وصلت إليه الكرة من زميله ليون جوريتسكا ليسددها كين أرضية على يمين الحارس السويسري يا سومير هدفاً أول لبايرن ميونيخ (د:52)، وتمكن إنتر ميلان من العودة سريعاً للقاء بهدف مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مستفيداً من ركلة زاوية لترتطم الكرة بقدم المدافع وتصل إليه ليسددها مباشرة في المرمى هدفاً أول وتعادلاً لإنتر ميلان (د:58)، ولم يستيقظ بايرن من صدمة التعادل حتى تلقى الهدف الثاني للإنتر عن طريق بنامين بافارد ومن ركلة زاوية أيضاً، ليسددها بافارد برأسه قوية في منتصف مرمى بايرن هدفاً ثانياً للإنتر (د:61)، واستطاع بايرن ميونيخ إدراك التعادل بعد أن تحصل على ركلة زاوية، ووصلت الكرة لسيرج جنابري ليلعبها عالية خلف المدافعين، ليسددها إيريك داير برأسه من الزاوية الصعبة ويسكنها الشباك هدفاً ثانياً وتعادلاً للبايرن (د:76)، واستمر التعادل إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة تأهل إنتر ميلان للدور نصف النهائي بتفوقه في مجموع اللقاءين بنتيجة 4/ 3، ويضرب موعداً مع برشلونة الإسباني الذي تخطى هو الآخر بوروسيا دورتموند الألماني في مجموع اللقاءين 5/ 3، وسيقام لقاء الذهاب بينهما يوم الثلاثاء 29 أبريل في إسبانيا، فيما يقام لقاء الإياب في إيطاليا يوم الثلاثاء 6 مايو.