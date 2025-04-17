أكد المدير الفني لنادي الاتفاق سعد الشهري صعوبة المواجهة القادمة أمام الرياض، مشيراً إلى أنه فريق يتمتع بمرونة تكتيكية عالية؛ ما يجعل اللقاء تحدياً حقيقياً لفريقه.وقال في حديثه قبل اللقاء: «نهدف من هذه المباراة إلى مواصلة مشوارنا وتحقيق النقاط الثلاث، في ظل الأداء التصاعدي الذي يقدمه الفريق منذ عودتنا من فترة التوقف، ونحرص على الحفاظ على النتائج الإيجابية التي بدأناها أخيراً، وندرك أن الضغط جزء من كل مباراة في دوري روشن».وأضاف: «خلال الجولتين السابقتين لم يُحالفنا الحظ، رغم الأداء الجيد أمام القادسية والهلال"، مؤكداً أن التحضير لمواجهة الرياض كان على المستويين الفني والنفسي، بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقع الفريق في جدول الترتيب.