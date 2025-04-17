تفقد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، حلبة كورنيش جدة استعداداً لاستضافة سباق جائزة السعودية الكبرى stc لـ«فورمولا1»، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، ومساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، والرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية المهندس منصور المقبل، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.وتجوّل المحافظ في مرافق الحلبة من خلال مسار الحلبة ومنطقة البادوك، وغرفة العمليات، وغرفة التحكم المسؤولة عن العمليات المشتركة، واستمع لشرح عن آلية العمل فيها.يذكر أن حلبة كورنيش جدة تستضيف السباق للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 18-20 أبريل، وتعد من أكثر الحلبات تميزاً، إذ تضم 27 منعطفاً، وهو عدد أكبر من أي حلبة أخرى في البطولة، ويمتد المسار على مسافة 6.176 كيلومتر، ويواجه السائقون 16 منعطفاً لليسار و11 لليمين، بينما يتسابقون بسرعات مذهلة تصل إلى 322 كم/ساعة، وتشتهر الحلبة بتصميمها الانسيابي ومسارها الضيق، مع ثلاث مناطق DRS تعزز شدة المنافسة، وتزيد إثارة السباق.