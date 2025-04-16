حقق العداء السعودي هاشم حكيم، إنجازاً بإحرازه الميدالية الذهبية الثانية للمملكة في البطولة الآسيوية السادسة لألعاب القوى للناشئين والناشئات التي تستضيفها المنطقة الشرقية حتى الـ18 من أبريل الجاري، بعد فوزه بالمركز الأول في سباق 2000 متر موانع بزمن قدره 6 دقائق و6.6 ثانية، متفوقاً بفارق 8 ثوانٍ عن الصيني لي جوان زي، في السباق الذي أقيم على مضمار مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة القطيف.وأكد العداء حكيم أن الميدالية الذهبية تمثل أحد الأهداف الرئيسية من مشاركته في هذه البطولة التي تشهد تنافساً قوياً من نخبة عدائي القارة الآسيوية، مشيراً إلى أنه شعر بقدرته على التتويج خلال الأمتار الأخيرة من السباق، حين دخل في مواجهة مباشرة مع العداء الصيني، موضحاً أن فوزه يمنحه دافعاً كبيراً لتحقيق المزيد من الإنجازات، وفي مقدمتها الميداليات الأولمبية.وأشاد بالدعم الفني واللوجستي الذي وفره الاتحاد السعودي لألعاب القوى، من خلال المعسكرات الإعدادية والتدريبات المكثفة، مثمناً الحضور الجماهيري الذي ساعده على تخطي أصعب لحظات السباق.وتتواصل فعاليات البطولة الآسيوية، وسط طموحات سعودية كبيرة بمزيد من الإنجازات.