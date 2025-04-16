يخوض الهلال مباراته أمام الخليج ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن على ملعب «المملكة أرينا». ويشهد تاريخ الهلال أمام الخليج، تفوقاً كبيراً وملحوظاً، إذ إن الخليج لم يحقق سوى فوز وحيد على الهلال في كل المواجهات السابقة، فقد تقابلا في 15 مباراة سابقة ضمن منافسات الدوري وفاز الهلال في 13 مباراة وتعادلا في واحدة وفاز الخليج في واحدة أخذت أصداءً واسعة عند كل الرياضيين، بل إنها الأشهر كونهاأول هزيمة محلية للهلال منذ ما يقارب سنة ونصف بعد فوز الخليج 3-2 في نوفمبر الماضي، وتعتبر أول هزيمة يتعرض لها الهلال منذ مايو 2023، ومن خلالها تم كسر سلسلة «الهلال بلا خسارة».من جانبٍ آخر يستعيد الهلال شيئاً من قوته في هذا اللقاء بعودة ثلاثي الفريق المؤثر، سالم الدوسري الذي غاب عن لقاء الاتفاق السابق بسبب نزلة البرد التي ألمّت به، كما أن البرتغالي جواو كانسيلو أصبح جاهزاً بعد نهاية مرحلته العلاجية إثر الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية، إضافة إلى عودة البرتغالي روبن نيفيز الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وهذا الثلاثي بعودته يمنح جيسوس دفعة قوية وخيارات متعددة في تشكيلته الأساسية لهذه المواجهة.