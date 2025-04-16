تُوّج فريق نادي دهوك العراقي بكأس الخليج للأندية لكرة القدم بعد فوزه على ملعبه في إياب النهائي على القادسية الكويتي بهدفين مقابل هدف. تقدم دهوك أولا عبر لاعبه سيبانيد عكيد في الدقيقة 66، ثم عادل القادسية النتيجة عن طريق محمد صالح في الدقيقة 70.وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، سجل دهوك هدفا قاتلا في الدقيقة 93 برأسية من لاعبه مارلون، وحافظ على النتيجة رغم تمديد الوقت الإضافي لأكثر من 13 دقيقة، ليتوج باللقب الأول بتاريخه في البطولة والأول لنادٍ عراقي.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت في الكويت في الثامن من أبريل الجاري، وانتهت بالتعادل السلبي.