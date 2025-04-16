يواجه اليوم مدرب الفتح غوميز فريق الاتحاد ضمن الجولة 28 من دوري روشن للمحترفين على ملعب الفتح، وتعتبر هذه المواجهة الـ11، إذ تواجها في 10 مناسبات سابقة (9 في الدوري وواحدة في كأس الملك)، وخلال هذه المباريات استطاع غوميز كسب 3 مباريات، مقابل 3 تعادلات، و4 خسائر.وكانت المباراة الأولى في موسم 2014-2015، عندما كان مدرباً للتعاون وحقق الفوز على الاتحاد بنتيجة (4-3)، وبعدها تلقى خسارتين برباعيتين في الموسم الذي يليه (4-3) و(4-1)، ثم عاد وكرر الفوز على العميد بهدفين مقابل هدف، ثم واجه الاتحاد بعدها مرة واحدة في الدوري موسم 2016-2017، عندما كان مدرباً للأهلي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف للفريقين.وبعد عودته لتدريب التعاون مرة ثانية موسم 2017-2018، خسر من الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الدور الأول، وفي الدور الثاني حقق غوميز مع التعاون انتصارا كبيرا بنتيجة (5-2). وفي موسم 2021-2022، تعادل مع الاتحاد بنتيجة (1-1) في الدورين الأول والثاني من الدوري، في حين خسر (2-1) في ربع نهائي كأس الملك في العام نفسه.