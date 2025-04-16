أصبح النجم الكرواتي الكبير ونجم ريال مدريد لوكا مودريتش ( 39 سنة ) أحد ملاك فريق سوانزي سيتي الويلزي، وذلك حسب ما أعلنه الصحافي الشهير فابريزيو رومانو، وتأتي تلك الخطوة من النجم الكرواتي لتبين مدى اهتمامه بكرة القدم وتوضح رغبته في الاتجاه إلى الاستثمار الرياضي عقب الاعتزال.ويعتبر سوانزي سيتي أحد الأندية المهمة في كرة القدم البريطانية بشكل عام وليس في بلاده فحسب، إذ تأسس النادي في عام 1912 وسبق له المشاركة في الدوري الإنجليزي بمسماه القديم مابين عامي 1981 - 1983 قبل أن يصبح أول فريق ويلزي في التاريخ يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد في موسم 2011. وكانت ملكية النادي قد انتقلت في عام 2024 إلى آندي كولمان وشركاؤه بريت كرافات وجيسون كوهين الذين استحوذوا على 77.4% من حصة النادي وحصل البريطاني نايجل موريس على 14% ، فيما ينتظر أن يحصل الأسطورة الكرواتي لوكا مودريتش على حصة بسيطة من أسهم النادي.