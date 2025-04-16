تلقى الجهازان الفني والإداري بنادي الوحدة تقريرا من الجهاز الطبي يفيد بإمكانية مشاركة الثنائي سعد بقير (جناح أيمن) ويحيى النجعي (مهاجم) في مواجهة التعاون يوم السبت القادم في بريدة.

وقد شارك هذا الثنائي في المناورة التي أُقيمت مساء الأربعاء، إذ سيلعب بقير في مركز الجناح الأيمن مع تقديم الدعم للمحاور، فيما سيكون النجعي ضمن قائمة البدلاء كورقة هجومية يستخدمها كارينيو عند الحاجة.

من جهة أخرى، طلب كارينيو حضور اللاعبين إلى التدريبات في اليوم التالي للمباراة (الأحد)، لأداء تدريبات خفيفة تتضمن جوانب تكتيكية استعداداً لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل، في إطار سعيه لحصد نقاط المواجهة التي من شأنها رفع آمال وطموحات الفرسان في كسب اللقاءات القادمة، مع الأمل في تعثّر الفرق المنافسة في مبارياتها المتبقية.

وفي السياق ذاته، يسعى عدد من المحبين البارزين من عشاق الفرسان إلى حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير الوحداوية من مختلف أنحاء مكة، للحضور ودعم الفريق وشحن اللاعبين معنوياً، وإيصال رسالة مفادها بأن البقاء هو المطلب، وأن اللاعبين قادرون على تحقيقه.