استعان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بـ12 حكما عربيا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية صيف هذا العام.

ووقع اختيار «الفيفا» على 4 حكام رئيسيين من المنطقة العربية، وهم الإماراتي عمر آل علي، والجزائري مصطفى غربال، والليبي معتز إبراهيم، والقطري سلمان فلاحي. كما اختار «الفيفا» 4 حكام مساعدين من دولتين عربيتين، وهم رمزان آل نعيمي وماجد الشمري من قطر، إضافة إلى مقران غوراري وعباس أكرم زرهوني من الجزائر. وسيتولى 4 حكام عرب مهمات حكم الفيديو المساعد في مونديال الأندية، وهم: المصري محمود عاشور، والقطري خميس المري، والمغربي حمزة الفارق، والإماراتي محمد عبيد خادم.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقررة خلال الفترة الممتدة بين 14 يونيو و13 يوليو القادمين في 12 ملعبا بمختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وتم اختيار 117 حكما بواقع 35 حكما رئيسيا و58 حكما مساعدا و24 حكم فيديو من 41 اتحادا وطنيا عضوا بـ«الفيفا»، بعد عملية إعداد شاملة تخللتها حلقات دراسية مع حكام الاتحاد الدولي للعبة، من جميع الاتحادات القارية الستة.