استطاع باريس سان جيرمان الفرنسي أن يطير لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته 2/ 3 من مضيّفه أستون فيلا الإنجليزي في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد فيلا بارك، مستفيداً من فوزه في لقاء الذهاب 3/ 1 ليكون مجموع اللقاءين 5/ 4 لمصلحة الفريق الباريسي الذي ضرب موعداً في نصف النهائي مع المتأهل من لقاء ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي.دخل أستون فيلا اللقاء برغبة كبيرة لتجاوز ضيفه والتأهل لنصف النهائي مستفيداً من عاملَي الأرض والجمهور، ولكنه فوجئ بالهدف المبكر من باريس سان جيرمان عن طريق اللاعب المغربي أشرف حكيمي الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس الأرجنتيني مارتينيز ليسددها مباشرةً في المرمى هدفاً أول لباريس (د:11)، ومن ثم تمكن الفريق الفرنسي من مضاعفة النتيجة عن طريق لاعبه نونو مينديش بعد هجمة مرتدة مثالية بدأها أشرف حكيمي ليلعبها لعثمان ديمبلي، ليمررها بدوره لمينديش الذي سددها بقدمه اليسرى قوية على يمين مارتينيز (د:27)، لينتفض أستون فيلا الإنجليزي ويتمكن من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق يوري تيليماس بعد هجمة مرتدة بدأت منه وانتهت إليه ليسددها قوية وترتطم بالمدافع ويليام باشو وتخدع الحارس الإيطالي دوناروما وتسكن الشباك هدفاً أول لأستون فيلا (د:34).وفي الشوط الثاني واصل الإنجليز ضغطهم وتمكنوا من إدراك التعادل والتقدم بالنتيجة إذ أحرز جون مكجين هدف التعادل بعد مجهود فردي أكثر من رائع، إذ انطلق بالكرة من منتصف ملعب فريقه إلى أن وصل لخط الـ18 وسددها قوية على يسار دوناروما هدف تعادل لأستون فيلا (د:55)، وبعده بدقيقة أحرز إرزي كونسا الهدف الثالث لأستون فيلا بعد أن تلقى تمريرة من زميله ماركوس راشفورد ليسددها كونسا أرضية قوية تسكن الشباك الباريسية (د:57)، ليتقدم أستون فيلا 3/ 2 وتستمر النتيجة على حالها إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء.وبهذه النتيجة يتخطى باريس سان جيرمان فريقاً إنجليزياً آخر في الأدوار الإقصائية، فبعد أن تخطى ليفربول في دور ثمن النهائي تمكن من تجاوز أستون فيلا في ربع النهائي بمجموع اللقاءين 5/ 4، وسيلاقي المتأهل من لقاء ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي الذي تمكن من الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.