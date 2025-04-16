تأهل برشلونة الإسباني لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام مضيّفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 1/ 3 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد سيغنال بارك في لقاء الإياب للبطولة، ليكون مجموع اللقاءين 3/ 5 لبرشلونة، ليضرب موعداً مع المتأهل من المواجهة المرتقبة ما بين إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.بدأ اللقاء قوياً من الفريقين لاسيما من بوروسيا دورتموند الذي بحث عن الهداف المبكر مستفيداً من عاملَي الأرض والجمهور وحصل له ما أراد بعد أن تحصل على ركلة جزاء تقدم لها سيرو جيراسي وسددها بنجاح في منتصف مرمى برشلونة هدفاً أول (د:11) وحاول أن يضيف الهدف الثاني ولكن دفاعات برشلونة حالت دون ذلك، ومن هجمة مرتدة مثالية لبرشلونة لعب ليفاندوفسكي الكرة للمتسلل فيرمين لوبيز بدلاً من أن يلعبها للمنفرد لامين يامال لتضيع فرصة مؤكدة لبرشلونة.وفي الشوط الثاني ضغط دورتموند مجدداً وتمكن من مضاعفة النتيجة بإحرازه الهدف الثاني من ركلة زاوية وصلت لرامي بن سبعيني ليحولها برأسه للمهاجم سيرو جيراسي الذي أسكنها برأسه في الشباك هدفاً ثانياً (د:49)، ولم يمضِ وقت طويل ليقلص برشلونة النتيجة بنيران صديقة بعد عرضية من لوبيز سددها المدافع رامي بن سبعيني في مرماه خطأ (د:54)، ورغم الهدف العكسي إلا أن دورتموند واصل هجومه للعودة للقاء واستطاع سيرو جيراسي أن يحرز «الهاتريك» ويسجل الهدف الثالث (د:76)، ولم تتغير النتيجة بعد هذا الهدف لينتهي اللقاء بفوز دورتموند في لقاء الإياب 3/ 1 ويكون مجموع اللقاءين 3/ 5 لمصلحة برشلونة.وبهذه النتيجة يتأهل برشلونة لنصف نهائي البطولة، ويضرب موعداً مع المتأهل من لقاء الليلة الذي سيجمع إنتر ميلان الإيطالي بضيفه الألماني بايرن ميونيخ، علماً أن لقاء الذهاب انتهى لمصلحة الإنتر بهدفين مقابل هدف.