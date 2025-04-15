اختتم المنتخب السعودي تحت 17 عاماً مساء اليوم (الأربعاء) تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية غداً (الخميس) في اللقاء الذي سيقام على استاد عكاظ بالطائف في الخامسة عصراً، ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا، بعد تأهلهما على حساب اليابان وطاجيكستان، إذ عاود «أخضر 17» تدريباته بعد يوم الراحة الذي منحه المدرب للاعبين، في أعقاب مباراتهم ضد منتخب اليابان، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025، المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً 2025 في قطر.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدرب البرازيلي ماريو جورجي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.يذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على الصين (2/ 1)، ومن ثم على تايلاند (3/ 1) ليتأهل رسمياً لمونديال قطر 2025، وفي اللقاء الأخير من دور المجموعات خسر من أوزبكستان ليحتل وصافة المجموعة الأولى، وفي دور ربع النهائي تفوق «الأخضر السعودي» على «الكمبيوتر الياباني» بركلات الترجيح (3/ 2) بعد تعادلهما في الأشواط الأصلية (2/ 2)، وسيلاقي منتخبنا الوطني نظيره منتخب كوريا الجنوبية غداً في نصف نهائي البطولة، وكان المنتخب الكوري قد تفوق على طاجيكستان بركلات الترجيح أيضاً.